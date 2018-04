C’était le grand retour de Touche pas à mon poste, l’émission emblématique animée par Cyril Hanouna et il a fait une grande annonce.

Le 26 avril prochain, ce sera le Duo Day porté par la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. Une entreprise, une administration, une association ou encore une institution permet le temps d’une journée, des duos entre ses collaborateurs volontaires et des personnes en situation de handicap. Cette année, le milieu du sport et de la culture sont également concernés !

Cyril Hanouna a annoncé qu’il co-animerait Touche pas à mon poste le 26 avril prochain avec une personne handicapée.

L’animateur de C8 a aussi invité les autres chaînes de télévision à le suivre dans cette initiative pour leurs émissions respectives. Lors d’une interview pour 20 Minutes, Cyril Hanouna aimerait « que Nagui ait une personne handicapée sur N’oubliez pas les paroles. »

L’animateur confie qu’il a une cousine handicapée et explique : « À chaque repas de famille c’est celle qui me fait le plus rigoler, parce que c’est celle qui a le moins de barrières. Dans le public, j’ai plein de personnes en situation de handicap qui sont heureuses de venir et me disent : « On a envie qu’on nous considère comme des gens normaux, qu’on nous parle de meufs, de boulot… » Il faut que le regard des gens change. Les handicapés, ils ont envie de vanner et de se faire vanner. Ils veulent faire des émissions où on se marre et où les considère pour leur avis, pas pour leur handicap. »

Plus d’information sur le Duo Day : https://www.duoday.fr/